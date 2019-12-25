За сутки от коронавируса в России излечилось 5 605 человек.

В России зафиксировано 5 529 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 073 849 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 730. Далее идут Санкт-Петербург — 206, Ростовская область — 165, Московская область — 151, Нижегородская область — 139.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 605 человек. За весь период — 884 305.

За минувшие сутки скончалось 150 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 18 785 человек.

Отмечается, что у 22,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что найден препарат, способный полностью нейтрализовать коронавирус.