За сутки от коронавируса в России излечилось 7 878 человек.

В России зафиксировано 5 159 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 861 423 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 691. Далее идут Свердловская область — 182, Ханты-Мансийский АО — 177, Московская область — 161, Санкт-Петербург — 158.

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 878 человек. За весь период — 661 471.

За минувшие сутки скончалось 144 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 14 351 человек.

Отмечается, что у 30,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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