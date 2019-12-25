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Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки коронавируса
Сегодня, 8:51
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matveyvn

Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки коронавируса

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Роста заболеваемости стоит ждать в сентябре.

Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки коронавируса. Так считает заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова, пишет газета "Известия".

По её словам, новые вспышки COVID-19 могут случится, если граждане не будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы на российских курортах.

Кожевникова подчеркнула, что роста заболеваемости стоит ждать в сентябре, когда многие туристы вернутся домой. При этом уровень заражённости не будет высоким, потому что часть населения уже переболела коронавирусом. Также она отметила, что в России вырос уровень диагностики COVID-19 и система здравоохранения страны работает в режиме полной готовности.

Ранее глава ВОЗ заявил о невозможности уничтожить коронавирус.

Теги: вторая волна коронавируса, коронавирус, курорты, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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