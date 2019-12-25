Роста заболеваемости стоит ждать в сентябре.

Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки коронавируса. Так считает заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова, пишет газета "Известия".

По её словам, новые вспышки COVID-19 могут случится, если граждане не будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы на российских курортах.

Кожевникова подчеркнула, что роста заболеваемости стоит ждать в сентябре, когда многие туристы вернутся домой. При этом уровень заражённости не будет высоким, потому что часть населения уже переболела коронавирусом. Также она отметила, что в России вырос уровень диагностики COVID-19 и система здравоохранения страны работает в режиме полной готовности.

Ранее глава ВОЗ заявил о невозможности уничтожить коронавирус.