За сутки от коронавируса в России излечилось 7 123 человека.

В России зафиксировано 5 102 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 902 701 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 689. Далее идут Свердловская область — 167, Санкт-Петербург — 161, Московская область — 152, Ростовская область — 127.

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 123 человека. За весь период — 710 298.

За минувшие сутки скончалось 129 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 15 260 человек.

Отмечается, что у 27,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что на коронавирус в Петербурге протестировали более 14,5 тысяч человек.

Видео: kremlin.ru