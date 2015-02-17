В России зафиксировано 39 400 новых случаев COVID-19 за сутки

За сутки в РФ от коронавируса умерли 1 190 человек.

За минувшие сутки в России выявили 39 400 случаев заражения COVID-19, днем ранее – 39 165. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (4982), Московской области (3429) и Санкт-Петербурге (2597). Всего за пандемию по состоянию на 8 ноября выявлено 8 834 495 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1 190 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (97), Санкт-Петербурге (85) и Подмосковье (59). Всего с начала пандемии умерли 248 004 пациента.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 25 582 человека, за весь период пандемии – 7 587 560.

Ранее в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации и перенесенном COVID-19.

Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф