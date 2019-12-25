За сутки от коронавируса в России излечилось 26 093 человека.

В России зафиксировано 28 552 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 791 220 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 937 . Далее идут Санкт-Петербург — 3 757, Московская область — 1 485, Нижегородская область — 503, Свердловская область — 402.

За сутки от коронавируса в России излечилось 26 093 человека. За весь период — 2 228 633.

За минувшие сутки скончалось 611 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 49 762 человека.

Отмечается, что у 18,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что Pfizer и Moderna не будут нести ответственность за побочные эффекты вакцины.