За сутки от коронавируса в России излечился 28 901 человек.

В России зафиксировано 27 403 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 868. Далее идут Санкт-Петербург — 3 694, Московская область — 1 223, Нижегородская область — 496, Карелия — 470.

За сутки от коронавируса в России излечился 28 901 человек. За весь период — 1 888 752.

За минувшие сутки скончалось 569 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 42 176 человек.

Отмечается, что у 21,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее врач рассказал, как коронавирус распространяется внутри семьи.

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