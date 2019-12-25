За сутки от коронавируса в России излечилось 24 758 человек.

В России зафиксировано 24 318 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 039 926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 902. Далее идут Санкт-Петербург — 2 394, Московская область — 887, Нижегородская область — 444, Свердловская область — 372.

За сутки от коронавируса в России излечилось 24 758 человек. За весь период — 1 551 414.

За минувшие сутки скончался 461 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 35 311 человек.

Отмечается, что у 24,4% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что вакцина от Johnson & Johnson против коронавируса будет стоить меньше $10.

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