Препарат будет готов в первой или второй половине следующего года.

Вакцина от Johnson & Johnson против коронавируса будет стоить меньше 10 долларов. Об этом рассказали журналисты информационного агентства EFE со ссылкой на заявление фармацевтической компании Janssen (ей принадлежит американская Johnson & Johnson). Заместитель главы исполнительного комитета Хоакин Дуато отметил, что препарат будет готов для использования в 2021 году.

В течение следующих шести месяцев появятся хорошие новости, мы сможем увидеть, как эти эффективные вакцины будут доступны для населения...Мы будем стремиться гарантировать доступ к вакцине на всех территориях, цена не будет больше 10 долларов за вакцину Хоакин Дуато, представитель Johnson & Johnson

Напомним, что агентство по контролю за лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Испании разрешило проведение третьего этапа клинических испытаний вакцины от Johnson & Johnson на территории страны. Добровольцами стали 30 тысяч человек в 8 государствах мира.

На Украине заявили о помощи США в ускорении получения вакцины от COVID-19.

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