Испытания вакцины Johnson&Johnson возобновятся после смерти добровольца

Гибель волонтера не связана с введением ему экспериментальной вакцины.

Испытания американской вакцины Johnson&Johnson возобновятся после смерти добровольца. Об этом сообщили журналисты The Washington Post со ссылкой на двух собственных источников. В СМИ отметили, что в ближайшее время возобновится третий этап тестирования препарата от COVID-19. Представители компании-производителя смогли подтвердить данные о том, что волонтер скончался не из-за введенного ему препарата.

Независимый комитет пришел к выводу, что мужчина погиб в результате инсульта. Специалисты не нашли свидетельств того, что инсульт мог быть спровоцирован введением вакцины в организм пациента. Заключение основано на документации о состоянии погибшего, а также базы данных с информацией о 100 тысячах человек, которые также были вакцинированы по той же технологии.

Разрешение на возобновление исследований было получено 23 октября. Его выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год.

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