За сутки от коронавируса в России излечилось 16 955 человек.

В России зафиксировано 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 733 440 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 253. Далее идут Санкт-Петербург — 1 171, Московская область — 605, Нижегородская область — 431, Архангельская область — 369.

За сутки от коронавируса в России излечилось 16 955 человек. За весь период — 1 296 124.

За минувшие сутки скончалось 378 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 29 887 человек.

Отмечается, что у 25,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 44,5 тыс. человек.

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