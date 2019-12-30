За сутки от коронавируса в России излечилось 26 204 человека.

В России зафиксировано 19 238 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,51%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 3 813 048 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 799. Далее идут Санкт-Петербург — 2 284, Московская область — 1 044, Нижегородская область — 471, Воронежская область —378.

За сутки от коронавируса в России излечилось 26 204 человека. За весь период — 3 255 462.

За минувшие сутки скончалось 534 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 72 185 человек.

Отмечается, что у 11,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее генсек ООН вакцинировался от коронавируса.