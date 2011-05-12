В России зафиксирована самая низкая безработица среди стран G20. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные национальных статслужб.
Отмечается, что доля безработного населения в России в июне нынешнего года составила 2,2%. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. Вторым по этому показателю стала Япония (2,5%). Первую тройку замыкает Южная Корея (2,6%). Худший показатель безработицы демонстрирует Южная Африка (33,2%).
Фото: pxhere.com
