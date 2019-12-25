За сутки от коронавируса в России излечилось 7 235 человек.

В России зафиксирован 5 241 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 877 135 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 686. Далее идут Свердловская область — 180, Московская область — 158, Санкт-Петербург — 157, Ханты-Мансийский АО — 143.

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 235 человек. За весь период — 683 592.

За минувшие сутки скончалось 119 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 14 725 человек.

Отмечается, что у 27,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее ученые обнаружили, что лекарство от алкоголизма лечит COVID-19.