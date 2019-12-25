За сутки от коронавируса в России излечилось 8 366 человек.

В России зафиксирован 5871 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 806 720 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 648. Далее идут Свердловская область — 251, Ханты-Мансийский АО — 193, Красноярский край — 187, Нижегородская область — 184.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 366 человек. За весь период — 597 140.

За минувшие сутки скончалось 146 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 13 192 человека.

Отмечается, что у 25,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом осенью.