В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом осенью. С заявлением выступил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Его слова приводит агентство "РИА Новости".
Чуланов отметил, что осенью серьёзной коронавирусной вспышки в России не ожидается. При этом он подчеркнул, что заболеваемость может начать незначительно расти из-за того, что осенью будут формироваться новые коллективы — в детсадах, школах, вузах.
В Минздраве подчёркивают, что хоть Россия постепенно и выходит из пандемии, ситуация в некоторых субъектах страны продолжает быть напряжённой.
Ранее Минздрав назвал медицину в Петербурге одной из лучших в РФ.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все