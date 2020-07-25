Россия постепенно и выходит из пандемии.

В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом осенью. С заявлением выступил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Чуланов отметил, что осенью серьёзной коронавирусной вспышки в России не ожидается. При этом он подчеркнул, что заболеваемость может начать незначительно расти из-за того, что осенью будут формироваться новые коллективы — в детсадах, школах, вузах.

В Минздраве подчёркивают, что хоть Россия постепенно и выходит из пандемии, ситуация в некоторых субъектах страны продолжает быть напряжённой.

Ранее Минздрав назвал медицину в Петербурге одной из лучших в РФ.

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