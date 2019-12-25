За сутки от коронавируса в России излечилось 18 811 человек.

В России зафиксирован 21 608 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 858 568 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 997. Далее идут Санкт-Петербург — 1 667, Московская область — 729, Нижегородская область — 421, Архангельская область — 340.

За сутки от коронавируса в России излечилось 18 811 человек. За весь период — 1 388 168.

За минувшие сутки скончалось 439 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 32 032 человека.

Отмечается, что у 25,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее стало известно об открытии для россиян трех новых стран в ноябре.

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