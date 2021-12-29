В России зафиксировали 179 284 новых случая заражения коронавирусом

Больше всего новых случаев обнаружено в Петербурге (17 151), Москве (11 262) и Красноярском крае (7193).

В минувшие сутки в российские больницы госпитализировали более 19,5 тысяч россиян с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с распространением вирусного заболевания.

В сообщении сказано, что накануне в больницы доставили 21 833 человек. Это на 10,3% больше, чем в среду, 16 февраля. Всего зафиксировано 179 284 новых случая заражения COVID-19 (накануне было 166 631). В оперштабе разъяснили, что высокий уровень заболеваемости связан с тем, что теперь специалисты учитывают не только результаты ПЦР-тестирования, но и экспресс-тесты. Больше всего новых случаев обнаружено в Петербурге (17 151), Москве (11 262) и Красноярском крае (7193). За последние 24 часа от осложнений, вызванных инфекционным заболеванием, скончались 748 пациентов.

За всю пандемию в России зафиксировано 14 млн 659 тысяч 880 случаев COVID-19. Выздоровели 11 млн 643 тысячи 393 пациента, скончались 342 тысячи 383 человека.

Ранее мы сообщили, что в диспансеризацию после COVID-19 могут включить прием у психиатра.

Фото: Piter.TV