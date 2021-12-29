В диспансеризацию после COVID-19 могут включить прием у психиатра

Вероятнее всего, человеку придется обратиться к терапевту, чтобы взять у него направление к психиатру. Также прорабатывается возможность анкетирования, по результатам которого пациента можно будет направить к узкопрофильному специалисту.

Сенаторы и Минздрав России рассматривают возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета СФ по социальной политике Инну Святенко.

Она пояснила, что в рамках углубленной диспансеризации крайне важно, чтобы пациент мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии. Сейчас идет проработка механизма организации консультаций. Вероятнее всего, человеку придется обратиться к терапевту, чтобы взять у него направление к психиатру. Также прорабатывается возможность анкетирования, по результатам которого пациента можно будет направить к узкопрофильному специалисту. Это позволит на этапе диспансеризации выявить и предотвратить у человека дальнейшее развитие депрессии и потери памяти.

Напомним, что углубленная диспансеризация необходима для выявления осложнений после перенесенного коронавируса. Она позволяет медикам на ранних стадиях выявить у пациента нежелательные последствия после болезни COVID-19.

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