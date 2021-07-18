В России за сутки выявлено более 25 тыс. новых случаев COVID-19

Этот показатель держится четвертые сутки подряд.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшие сутки суммарно умерли более 200 пациентов с коронавирусом. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно опубликованным данным, в российской столице за сутки умерли от коронавируса 106 человек, а в Санкт-Петербурге – 101.

На территории РФ за сутки COVID-19 выявили у 25 018 граждан. Прирост заболевших превышает 25 000 уже четвертые сутки подряд. Умерли от последствий COVID-19 более 760 человек. Количество летальных исходов на этом уровне держится уже шесть дней.

Общее число умерших в России выросло до 148 419 человек. Выздоровели за день 18,9 тыс. граждан страны, всего с начала эпидемии – более 5,3 млн. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские прививки против коронавируса работает даже против новых штаммов.

Видео: стопкоронавирус.рф