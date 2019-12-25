В России за сутки выявили 9 908 случаев заражения коронавирусом

Прирост составил 0,23 процентных пункта.

В России за последние сутки выявили 9 908 случаев заражения коронавирусом. Такую статистику предоставили представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом, по стране число зарегистрированных инфицированных составило 4 380 525. Прирост составил 0,23 процентных пункта. В абсолютном выражении он не превышает десяти тысяч человек. Это показателя регионы придерживаются уже пятый день.

Число вылечившихся после коронавируса пациентов возросло за последние сутки на 12 868 человек, до 3 985 897. Доля выздоровевших выросла до 91% от общего числа заразившихся. От инфекции погибли еще 475 россиян. Днем ранее показатель составлял 486 человек.Условная летальность коронавирусного заболевания поднялась до уровня 2,09 процента.

В Волгоградской области продлили карантинные ограничения из-за пандемии.

Фото: Pixabay.com, оперштаб