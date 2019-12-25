По числу новых зараженных лидирует Москва.

В России за сутки выявили 9 859 новых случаев коронавируса. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Специалисты уточнили, что общее число инфицированных по стране пациентов достигает 1 204 502 человек. При этом за день 174 зараженных. Общее количество летальных исходов от COVID-19 по РФ увеличилось до 21 251 человек.

Напомним, что в Москве за сутки выявлено 2 884 случая заражения коронавирусом. Еще 1 069 пациентов выздоровели, а скончались - 32 человека. По приросту зараженных коронавирусом лидируют Москва, Петербург, Московская область, Ростовская и Нижегородская области.

За прошедшие сутки излечились от инфекции по стране 5 563 человек. Общее число выздоровевших с момента начала пандемии выросло до 975 859 человек.

За последние сутки на коронавирус обследовано свыше 28 тысяч петербуржцев.

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