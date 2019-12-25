За последние сутки на коронавирус обследовано свыше 28 тысяч петербуржцев

2676 человек остаются под наблюдением врачей.

За минувшие сутки, 2 октября, в Петербурге обследовали на коронавирус 28 781 человека. Об этом говорят данные оперативного штаба "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что под наблюдением медиков остаются 2676 человек, 33 из них – в обсерваторе, 1948 петербуржцев находятся на самоизоляции, 695 признаны контактными.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам COVID-19 продолжает работу и за последние сутки обработала 202 вызова.

Ранее мы писали, что в Петербурге лечение от коронавируса прошли более двух тысяч жителей Ленобласти.

Фото: pixabay