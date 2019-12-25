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В Петербурге лечение от коронавируса прошли более двух тысяч жителей Ленобласти
Сегодня, 14:26
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В Петербурге лечение от коронавируса прошли более двух тысяч жителей Ленобласти

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Также и петербуржцы лечились на территории Ленобласти.

За время пандемии коронавируса в медучреждениях Петербурга получили лечение более 2 тыс. жителей Ленобласти. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с Александром Дрозденко.

Санкт-Петербург и Ленинградская область — это одна агломерация, у нас нет границ, нет и не может быть никаких оснований для отказа в медицинской помощи нашим жителям, где бы они не находились.

сказал градоначальник.

На данный момент в городских стационарах проходят лечение 87 жителей области. Получить медицинскую помощь также могут и петербуржцы. Кроме того, было принято решение о продлении работы медицинских амбулаторий в садоводствах. За летний период в них обратились более 40 тыс. человек. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге и Ленобласти осталось менее 15% свободных коек для больных коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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