В Петербурге и Ленобласти осталось менее 15% свободных коек для больных коронавирусом

При необходимости коечный фонд увеличат для лечения больных коронавирусом.

На данный момент для приема больных коронавирусом в Петербурге и Ленобласти свободны менее 15% коек. Однако, в случае необходимости, их количество могут оперативно увеличить. Об этом рассказала пресс-служба правительства области.

Александр Дрозденко обсудил с Александром Бегловым взаимодействие в период распространения коронавирусной инфекции. Главы города и области рассмотрели вопрос увеличения коечного фонда и охвата тестированием. Отметим, что за прошедшие сутки в Северной столице на COVID-19 обследовали более 30 тыс. человек, это рекордный показатель.

По данным пресс-службы, сейчас в Ленобласти развернуты 866 коек, из них свободны 14%. В Петербурге больных вирусной инфекцией принимают на 4076 койках. Из них свободны 12,4%.

В случае ухудшения ситуации в течение 2-3 дней в городе для лечения коронавирусных больных развернут до 9 тысяч коек. В частности, к делу подключат временный госпиталь в "Ленэкспо" на 2,5 тысячи коек.

Фото: Piter.TV