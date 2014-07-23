Больше всего зараженных выявлено в Петербурге.

В России за последние сутки выявили 19 032 случая заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты уточнили, что каждый десятый случай протекает без выраженных симптомов. За сутки от COVID-19 скончались 512 пациентов, а полностью выздоровели 24 502 человека.

В антирейтинге по росту зараженных лидирует Петербург (2512 новых случаев инфицирования), Москва (2430 новых пациентов) и Московская область (1069 случаев). Меньше всего новых зараженных на Чукотке (10 человек), ЕАО (девять человек) и НАО (семеро новых пациентов).

Напомним, что за все время пандемией коронавирусом заразились 3 832 080 пациента Около 72,6 тысяч умерли, выздоровели более 3,2 миллиона человек.

Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами.

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