В России за неделю подорожали гречневая крупа и масло

Есть продукты, которые, напротив, стали дешевле.

В России с 16 по 21 июня на 0,7% выросли цены на мясные консервы для детского питания. Баранина, гречневая крупа и карамель подорожали за это время на 0,5%. Об этом сообщает Росстат.

Стало известно, что за неделю повысились цены также на мясные консервы, маргарин и шоколадные конфеты (на 0,4%). Вареная колбаса, сливочное масло, молоко стерилизованное, а также пшеничная мука и черный чай подорожали на 0,3%.

А вот подешевели за это время куриные яйца. В среднем по стране цены снизились на 3%.

Фото: pixabay