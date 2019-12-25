В России за год на 20% сократилось число компаний-застройщиков жилья

В прошлом году число компаний-застройщиков к маю насчитывалось порядка 2,7 тысяч.

В России число компаний-застройщиков жилья сократилось на 20% к началу мая этого года. В аналогичный период прошлого года таких компаний насчитывалось порядка 2,7 тысяч, а в этом году – почти 2,15 тысяч. Об этом сообщает риелторская компания "Метриум".

В исследовании говорится, что за год масштабы строительства сократились на 12%.

Отмечается, что чаще всего в маленьких городах наблюдается сокращение объема строительства и уход компаний. Эксперты предполагают, что такая тенденция связана с низкой рентабельностью проектов жилья в таких городах. Причиной может быть и небольшая емкость рынка.

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