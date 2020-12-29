Процедуру техосмотра будут фиксировать на камеру с 1 марта 2021 года.

В России вводят новую систему техосмотра автомобилей. Соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В документе сказано, что операторы должны будут предоставлять фотографии транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование. Съемка будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии. Также в систему необходимо вводить дату, место нахождения автомобиля, время начала и окончания проведения техосмотра. Таким образом, документ вводит понятие "средства фотофиксации".

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