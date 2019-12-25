В России вводят биометрию на поезда дальнего следования

Правила будут действовать в том числе для высокоскоростного железнодорожного транспорта.

В России с 1 сентября вводят биометрию для покупки билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ правительства.

Соответствующие изменения были внесены кабмином в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров. При покупке билета на поезд дальнего следования теперь допускается идентификация пассажира через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС) при наличии у перевозчика такой технической возможности. Правила будут действовать в том числе для высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Фото: Piter.tv