В России вводят биометрию на поезда дальнего следования
Сегодня, 7:42
В России вводят биометрию на поезда дальнего следования

Правила будут действовать в том числе для высокоскоростного железнодорожного транспорта.

В России с 1 сентября вводят биометрию для покупки билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ правительства.

Соответствующие изменения были внесены кабмином в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров. При покупке билета на поезд дальнего следования теперь допускается идентификация пассажира через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС) при наличии у перевозчика такой технической возможности. Правила будут действовать в том числе для высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Ранее мы сообщали, что РЖД начали испытания элементов контактной сети для будущей ВСМ между Москвой и Петербургом.

