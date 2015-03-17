В России ввели сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов

Деньги будут собираться с юрлиц и ИП, пользующихся воздушными гаванями.

В России с 1 сентября вступил в силу закон о введении сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию инфраструктуры аэропортов. Взимать денежные средства будут в конкретных аэропортах, список которых должен определить кабинет министров. Для этих целей чиновники объединят объекты по группам. Деньги, полученные от сбора внутри одной группы, пойдут на строительство и реконструкцию аэропортов в этой же группе. Известно, что указанный инфраструктурный сбор взимается с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые осуществляют там коммерческие воздушные перевозки.

Федеральное правительство определит, в каком порядке данный сбор будет формироваться, взиматься, аккумулироваться и использоваться. Чиновники решат, каким именно образом будут составляться аэропортовые группы, на какие объекты будет разрешено тратить денежные средства. В описанные группы не войдут воздушные гавани, с которыми до дня вступления закона в силу заключены концессионные соглашения о строительстве и / или реконструкции объектов инфраструктуры.

Напомним, что в 2024 году в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил за шесть лет модернизировать не менее 75 аэропортов страны. Министерство по транспорту уточнило, что бюджетных средств для выполнения данного задания недостаточно, поэтому властям требуется привлечь к проекту частные инвестиции.

