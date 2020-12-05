В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за рубеж

Родители смогут указывать конкретный перечень стран, в которые они запрещают выезд своему ребенку.

В России с 17 октября вступил в силу приказ Министерства внутренних дел, вносящий изменения в правила вывоза детей за границу.

Согласно нововведению, теперь родители смогут указывать конкретный перечень государств, в которые они запрещают выезд своему ребенку. Кроме того, позволяется уточнять, запрещается выезд полностью или же ограничивается сроками.

Сам родитель или законный представитель, заявивший о несогласии на выезд несовершеннолетнего, сможет вывозить его за границу в том случае, если он сам гражданин РФ.

Для отмены своего запрета родители должны подать заявление в территориальный орган МВД или в другую инстанцию, куда было адресовано предыдущее заявление.

Срок рассмотрения заявлений подобного рода сократился с пяти до двух рабочих дней.

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