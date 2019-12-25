ЦБ хочет обязать банки предлагать россиянам кредиты без допсуслуг

Регулятор считает, что данная мера необходима для повышения зашиты прав россиян.

Кредитная организация, предлагая заемщику допуслуги к договору, должна будет предоставить вариант ссуды без этих услуг, то есть с расчетом полной стоимости по ней и информированием о размере. Об этом пишут "Известия".

Данную новацию Центробанк предложил внести в законодательство о новых правилах расчета полной стоимости кредита (ПСК). Причем это коснется только принципов расчета, а также и так называемого периода охлаждения и рекламы кредитных продуктов.

Регулятор считает, что данная мера поможет повысить права россиян при потребкредитовании. Предполагается, что это упростит клиентам выбор наилучшего предложения на рынке. Законопроект может быть в осеннюю сессию внесен в Госдуму.

Фото: cbr.ru