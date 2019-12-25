ЦБ хочет обязать банки предлагать россиянам кредиты без допсуслуг

Кредитная организация, предлагая заемщику допуслуги к договору, должна будет предоставить вариант ссуды без этих услуг, то есть с расчетом полной стоимости по ней и информированием о размере. Об этом пишут "Известия".
Данную новацию Центробанк предложил внести в законодательство о новых правилах расчета полной стоимости кредита (ПСК). Причем это коснется только принципов расчета, а также и так называемого периода охлаждения и рекламы кредитных продуктов.
Регулятор считает, что данная мера поможет повысить права россиян при потребкредитовании. Предполагается, что это упростит клиентам выбор наилучшего предложения на рынке. Законопроект может быть в осеннюю сессию внесен в Госдуму.
Фото: cbr.ru
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