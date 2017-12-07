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Все электронные устройства в России будут идентифицировать ради безопасности пользователей
Сегодня, 8:15
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lesjasap
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Все электронные устройства в России будут идентифицировать ради безопасности пользователей

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В России введут принудительную идентификацию гаджетов с доступом в Интернет.

В России все электронные  устройства с доступом в Интернет будут проходить обязательную идентификацию. Об этом сообщает “Петербургский дневник”. Данные меры связаны с выполнением плана программы “Цифровая Россия”. Законодательная основа для новой инициативы будет подготовлена к осени 2019 года. 
 
Отметим, что идентификации будут подвергаться не пользователи, а именно каждый гаджет. Устройства получат свои регистрационные номера. Специалисты считают, что процедура поможет избегать кибератак от террористов и хакерских взломов.
 
Концепция развития “Цифровой России” включит в себя направление “информационной безопасности” в течение трех лет. Известно, что программа будет разработана до 2024 года. В настоящий момент она проходит доработку. Ключевые пункты уже прописаны.
Теги: гаджеты , идентификация , интернет , информационная безопасность , устйства
Категории: Новости СПб

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