Все электронные устройства в России будут идентифицировать ради безопасности пользователей

В России введут принудительную идентификацию гаджетов с доступом в Интернет.

В России все электронные устройства с доступом в Интернет будут проходить обязательную идентификацию. Об этом сообщает “ Петербургский дневник ”. Данные меры связаны с выполнением плана программы “Цифровая Россия”. Законодательная основа для новой инициативы будет подготовлена к осени 2019 года.

Отметим, что идентификации будут подвергаться не пользователи, а именно каждый гаджет. Устройства получат свои регистрационные номера. Специалисты считают, что процедура поможет избегать кибератак от террористов и хакерских взломов.

Концепция развития “Цифровой России” включит в себя направление “информационной безопасности” в течение трех лет. Известно, что программа будет разработана до 2024 года. В настоящий момент она проходит доработку. Ключевые пункты уже прописаны.