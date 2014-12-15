В России впервые появился органический коньяк

Данный напиток производится во Франции, после чего поступает на российский рынок.

Первый коньяк на отечественном рынке получил органический сертификат. Соответствующей информацией поделились журналисты новостного агентства "РИА Новости" со ссылкой на представителей Роскачества. Известно, что аккредитацию продукции прошел французский производитель. В профильном ведомстве уточнили, что при производстве данной категории алкогольного напитка изготовитель должен соблюдать строгий отказ от применения химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда. Также процесс перегонки и выдержки коньяка должен исключать использование искусственных добавок, ароматизаторов и красителей. Кроме этого производитель гарантирует покупателям полную прослеживаемость продукции "от лозы до бутылки".

Специалисты добавили, что производители сертифицированной органической продукции в России вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции от министерства по сельскому хозяйству. Согласно федеральным законам, органическим может называться только товар, который прошел через сертификацию в аккредитованном Росаккредитацией органе.

