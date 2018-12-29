Набор для введения инсулина включен в льготный перечень лекарств

Распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Распоряжение о внесение принадлежностей для инсулиновых инъекций в перечень льготных медицинских изделий (выдаются бесплатно по государственной программе), подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ разместили в четверг 10 января на сайте правительства.

Подписанным распоряжением список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: "амбулаторный набор для введения инсулина", "резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы. Выдержка из пояснительной записки

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