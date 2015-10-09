В России выявили мошенническую схему с препаратами для кошек и собак

В компании F6 оценивают средний ущерб от этой схемы в 7-10 тысяч рублей для клиента.

Мошенники создали сеть Telegram-каналов и фейковый сайт ветеринарной клиники для того, чтобы обманывать владельцев кошек и собак обещаниями поставить дефицитные иностранные препараты для домашних питомцев. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились сотрудники прес-сслужбы компании по информационной безопасности F6. Эксперты уточнили, что онлайн-ресурс и порядка 20 каналов используют бренд "Зооаптека PRO", а связанная с ними криминальная схема действует как минимум с мая текущего года. Речь идет о том, что злоумышленники предлагают клиентов купить препараты, ставшие труднодоступными из-за санкционного давления Запада на Москву. В частности, речь идет о средствах "Бравекто", "Симпарика", "Апоквел", NexGard. Большая часть из них защищает животных от блох и клещей. Стоимость препаратов злоумышленники указывают примерно схожую с существующим внешним рынком.

В F6 уточнили, что пока что им неизвестно, как именно происходит "заманивание" жертв. Однако и сам сайт, и Telegram-каналы индексируются в российских поисковых системах, через которые их можно найти. Дополнительно аферистами создан отдельный Telegram-канал с положительными отзывами. Однако их подлинность невозможно проверить, а обычные пользователи не могут оставить отзыв самостоятельно. Ожидаемые товары покупателем заказываются через аккаунт "менеджера" в Telegram. Мошенники предлагают внести стопроцентную предоплату денежным переводом на банковскую карту или по номеру телефона. Контакты регулярно меняются. Для подтверждения "заказа" клиенту якобы потребуется квитанция о переводе, после чего жертву обмана просят связаться с "логистом" в Telegram-канале. В том случае, если жертва, уже потерявшая на переводе деньги, просит у компании возврат, то на нее начинается второй этап атаки. "Возврат" оформляется на фейковой онлайн-странице с формой оплаты банка. Если человек укажет там свои реквизиты, то у жертвы преступники повторно смогут списать сумму заказа.

МВД: мошенники стали использовать интеграцию платежных систем Telegram-ботов.

Фото: Piter.tv

