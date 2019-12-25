МВД: мошенники стали использовать интеграцию платежных систем Telegram-ботов

Аферисты научились использовать технологию вместе с социальной инженерией.

Российские правоохранительные органы рассказали о том, что мошенники стали использовать интеграцию платежных систем Telegram-ботов для обмана граждан. Соответствующей информацией представители пресс-службы МВД поделились с журналистами "ТАССа". Полицейские уточнили, что интерес злоумышленников к данному методу по приеме денежных средств обусловлен высокой доступностью и простотой создания. Для аферистов не составляет трудности сгенерировать форму для ввода данных и одноразовых кодов. В МВД указали, что фиксируют противоправное использование программного обеспечения в иностранном мессенджере, предназначенного для автоматизации взаимодействия с пользователями.

Чаще всего используют такие функции, как прием и обработка сообщений по заданному алгоритму, интеграция с платежными системами для приема денежных средств и генерация форм для ввода данных и одноразовых кодов. пресс-служба МВД

Однако технология чат-ботов не является основным инструментом для мошенников. Они используют ее в совокупности с приемами социальной инженерии.

Мошенники рассылают фишинговые письма с поддельными акциями "М.Видео".

Фото: Piter.tv