  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МВД: мошенники стали использовать интеграцию платежных систем Telegram-ботов
Сегодня, 8:28
99
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

МВД: мошенники стали использовать интеграцию платежных систем Telegram-ботов

0 0

Аферисты научились использовать технологию вместе с социальной инженерией.

Российские правоохранительные органы рассказали о том, что  мошенники стали использовать интеграцию платежных систем Telegram-ботов для обмана граждан. Соответствующей информацией представители пресс-службы МВД поделились с журналистами "ТАССа". Полицейские уточнили, что интерес злоумышленников к данному методу по приеме денежных средств обусловлен высокой доступностью и простотой создания. Для аферистов не составляет трудности сгенерировать форму для ввода данных и одноразовых кодов. В МВД указали, что фиксируют противоправное использование программного обеспечения в иностранном мессенджере, предназначенного для автоматизации взаимодействия с пользователями.

Чаще всего используют такие функции, как прием и обработка сообщений по заданному алгоритму, интеграция с платежными системами для приема денежных средств и генерация форм для ввода данных и одноразовых кодов.

пресс-служба МВД

Однако технология чат-ботов не является основным инструментом для мошенников. Они используют ее в совокупности с приемами социальной инженерии. 

Мошенники рассылают фишинговые письма с поддельными акциями "М.Видео".

Фото: Piter.tv

Теги: telegram-бот, мвд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии