В России вырос спрос на видеокарты для ПК. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей ритейлеров и торговых площадок.

Отмечается, что осенью нынешнего года продажи видеокарт на маркетплейсе Wildberries в штуках увеличились на 124% по сравнению с летом. Больше всего продажи комплектующих зафиксировали в Санкт-Петербурге. Рост оборота превысил 800% на фоне прошлого года.

Также сообщается, что в магазинах сети "М.Видео-Эльдорадо" продажи видеокарт выросли на 20% по итогам осени. За первые три квартала 2025-го рост составил 60%.

Фото: pxhere.com