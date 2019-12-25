  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России вырос спрос на видеокарты для ПК
Сегодня, 8:26
54
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В России вырос спрос на видеокарты для ПК

0 0

Больше всего продажи комплектующих зафиксировали в Санкт-Петербурге.

В России вырос спрос на видеокарты для ПК. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей ритейлеров и торговых площадок.

Отмечается, что осенью нынешнего года продажи видеокарт на маркетплейсе Wildberries в штуках увеличились на 124% по сравнению с летом. Больше всего продажи комплектующих зафиксировали в Санкт-Петербурге. Рост оборота превысил 800% на фоне прошлого года.

Также сообщается, что в магазинах сети "М.Видео-Эльдорадо" продажи видеокарт выросли на 20% по итогам осени. За первые три квартала 2025-го рост составил 60%.

Ранее мы сообщали, что в России упали продажи подержанных автомобилей.

Фото: pxhere.com

Теги: видеокарты, персональный компьютер, продажи, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии