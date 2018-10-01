В России выходит путеводитель по "Черному зеркалу" от создателей сериала

Первая книга расскажет об идее и о тонкостях съемочного процесса.

В России выходит путеводитель по сериалу "Черное зеркало" от создателей шоу - Чарли Брукера и Аннабель Джонс.

Первая книга расскажет об идее и о тонкостях съемочного процесса. Издание будет дополнено иллюстрациями и архивными фотографиями. Режиссеры и художники сериала расскажут об интересных моментах съемок.

Напомним, что "Черное зеркало" - британский телесериал, созданный по сценарию Чарли Брукера. Серии проекта никак не связаны между собой - ни сюжетом, ни актерами, ни временем или местом повествования. единственная идея, объединяющая проект - сатира на тот образ жизни, что распространен в современном обществе. Главная тема сериала - влияние технологического прогресса на человеческие отношения.

Фото: ВК / Черное зеркало.