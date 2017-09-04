В России с 5 сентября можно купить книгу "Интервью с Владимиром Путиным" Оливера Стоуна

В России 5 сентября в книжных магазинах появится печатная версия "Интервью с Владимиром Путиным" Оливера Стоуна.

Русское версия книги "Интервью с Владимиром Путиным. Полная версия", по документальному фильму Оливера Стоуна, появится в России в продаже 5 сентября. Книга в английской версии уже в продаже, ее стоимость составляет 1500 рублей.

Руководитель сети книжных магазинов "Московский Дом книги" Надежда Михайлова сообщила, что фильм набрал большой рейтинг, поэтому ожидается, что спрос на книгу будет не меньше. Также Михайлова отметила, что в печатной версии намного больше информации, чем представили зрителям в фильме. Кроме того, Михайлова подчеркнула, что книги, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, всегда пользуются спросом.

Напомни, что премьера четырехсерийного документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" появилось в июне 2017 года в США на кабельном канале Showtime. Далее права на показ картины в России приобрел Первый канал.

Видео: "ВК" - "Первый канал"