Видео: как проходит реставрация Консерватории им. Римского-Корсакова

Обновленный зал им. Рубинштейна будет оснащен системой переменной акустики. Гостям также покажут челесту Чайковского и оригинальные фрески придомовой церкви.

Консерватория им. Римского-Корсакова – один из крупнейших проектов реставрации в Европе, здание ремонтируют уже восьмой год. Несмотря на смены подрядчиков, объект культурного наследия удалось полностью сохранить со времен постройки – 1896 года.

Мы провели мониторинг здания, никаких изменения у здания нет. Для выполнения работ в круглогодичный период мы построили специальные тепловые завесы, которые позволяют выполнять работы по реставрации фасадов в любое время. Руслан Сагитов, руководитель обособленного подразделения г. Санкт-Петербург ППК "Единый заказчик"

Особое внимание уделено залу им. Рубинштейна, до революции он обладал уникальной акустикой и сегодня мастера планируют ее восстановить. В советское время зал лишился своей геометрии и интерьеров в стиле эпохи Возрождения: здесь был кинотеатр.

Зал будет повторять подковообразную форму, поэтому звук будет распространять мягко, будет слышен как на балконах, так и в партерах, ложах. Также будет переменная акустика – это специальные приборы, которые могут погасить звук, усилить его. Мария Романчикова, руководитель проекта подрядной организации

В Малом зале им. Глазунова укрепляют элементы убранства: во время блокады в помещение попал снаряд и разрушил часть стены. Здесь же находится один из самых больших органов в Европе, его реконструировали в 2000 годах.

Наружу через специальные окошки выведены датчики, которые показывают уровень влажности и температуры внутри саркофага, тем самым мы ведем мониторинг и обеспечиваем оптимальные условия. После реставрации необходимо провести пуско-наладочные по органу. Антон Андреев, реставратор

В мастерской реставрируют лепнину с фасадов консерватории и воссоздают исторические детали: 40% декора было утрачено.

Архитектурный декор находится в очень печальном состоянии. Детали были повреждены, имеют сколы, каверны. Это требует тщательной проработки, каждая деталь требует много времени, а у нас их более 1000. Реставрация здесь все-таки самое сложное: у нас есть очень сложные элементы на фасаде – знаменитые ангелы путти, которые придется реставрировать по месту. Александра Черногорцева, архитектор

Среди уникальных открытий – росписи придомовой церкви, оригинальные фрески нашли под 14 слоями краски. Еще одна находка – челеста, на которой Чайковский написал "Танец феи Драже", вскоре инструмент зазвучит в новом зале.

Видео, фото: Piter.TV