Путин переадресовал США вопрос о смерти Лесина

Президент РФ заявил, что "очень хорошо относился" к Лесину.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о смерти бывшего министра по делам печати и телерадиовещания РФ Михаила Лесина следовало бы направить Соединенным Штатам, а не России. Об этом он заявил в интервью ТВ-каналу NBC.

Глава государства напомнил интервьюеру Кейру Симмонсу, что Лесин скончался в Вашингтоне.

Погиб он в США. Умер или погиб - я не знаю. Мы у вас должны спросить, как он там погиб. Владимир Путин, президент США

Глава РФ подчеркнул, что "очень хорошо относился" к Лесину. Он считал его порядочным и приличным человеком.

Напомним, Лесин был найден мертвым утром 5 ноября 2015 года в одном из отелей столицы США. Итоги расследования показали, что он умер в результате несчастного случая. Однако некоторые СМИ утверждают, что Лесин был убит. Эту версию власти Соединенных Штатов опровергли.

Ранее Путин ответил на вопрос, считает ли он себя убийцей. Главе РФ напомнили, что таковым его некогда называли президент Соединенных Штатов Джо Байден и ушедший из жизни сенатор США Джон Маккейн. Путин подчеркнул, что часто слышит подобные обвинения, особенно на фоне борьбы с террористами на Северном Кавказе.

Видео: Youtube/Россия 24