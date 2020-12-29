Минздрав и Роспотребнадзор почти что в онлайн-режиме отслеживают появление побочных эффектов.

В России вакциной "Спутник V" привились более миллиона человек. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Он заявил, что побочных эффектов не выявлено.

Более 800 тыс. или миллион уже провакцинировано в рамках гражданского оборота. Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Он подчеркнул, что Минздрав и Роспотребнадзор почти что в онлайн-режиме отслеживают появление побочных эффектов у привившихся. Гинцбург отметил, что новых побочных эффектов, кроме тех, которые указаны в инструкции, не появлялось.

Ранее президент Аргентины связал критику вакцины "Спутник V" с геополитической борьбой.

Фото: Piter.TV