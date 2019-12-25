Президент Аргентины связал критику вакцины "Спутник V" с геополитической борьбой

Альберто Фернандес объяснил гражданам причины "дискредитации" российского препарата на Западе.

Президент Аргентины связал критику вакцины "Спутник V" в определенных кругах с геополитической и торговой борьбой. Такое мнение Альберто Фернандес высказал в интервью для местного телеканала TV Publica, размещенного в эфире 28 декабря.

Надо учитывать развернувшуюся торговую войну. Кроме того, поскольку мир жаждет получить вакцину, идет и геополитическая борьба за звание того, кто ее предоставит. И как мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи Альберто Фернандес, президент Аргентины

Политик рассказал, что производство вакцины от COVID-19 связано с бизнес-индустрией. Он уточнил, что заключенные сделки оцениваются в миллионы долларов, поэтому между компаниями-изготовителями идет жесткая и "грязная" борьба. Он уверен, что иногда одни игроки позволяют себе "дискредитировать других".

Внезапно создается впечатление, что мы сделали что-то плохое, поскольку в Аргентину были поставлены 300 тыс. доз, когда власти других стран просят хоть какое-то количество вакцин для своих граждан Альберто Фернандес, президент Аргентины

Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на "Спутник V".

Фото: Минздрав России