Президент Аргентины связал критику вакцины "Спутник V" с геополитической борьбой

Президент Аргентины связал критику вакцины "Спутник V" в определенных кругах с геополитической и торговой борьбой. Такое мнение Альберто Фернандес высказал в интервью для местного телеканала TV Publica, размещенного в эфире 28 декабря.
Надо учитывать развернувшуюся торговую войну. Кроме того, поскольку мир жаждет получить вакцину, идет и геополитическая борьба за звание того, кто ее предоставит. И как мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи
Альберто Фернандес, президент Аргентины
Политик рассказал, что производство вакцины от COVID-19 связано с бизнес-индустрией. Он уточнил, что заключенные сделки оцениваются в миллионы долларов, поэтому между компаниями-изготовителями идет жесткая и "грязная" борьба. Он уверен, что иногда одни игроки позволяют себе "дискредитировать других".
Внезапно создается впечатление, что мы сделали что-то плохое, поскольку в Аргентину были поставлены 300 тыс. доз, когда власти других стран просят хоть какое-то количество вакцин для своих граждан
Альберто Фернандес, президент Аргентины
Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на "Спутник V".
Фото: Минздрав России
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