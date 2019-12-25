Ранее сильные аллергические реакции были зафиксированы после прививки препаратом от Pfizer.

Александр Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на "Спутник V". Об этом глава НИЦ имени Гамалеи сообщил в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Эксперт уточнил, что на данный момент эксперты не зафиксировали тяжелых аллергических реакций на разработанный центром препарат.

Тяжелых аллергических реакций...при применении вакцины "Спутник V" и во время клинических испытаний — первой, второй, третьей фазы, — и во время гражданского оборота … не наблюдалось Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Ранее в американских СМИ появились данные о том, что медицинский работник из Нью-Йорка получил сильную аллергическую реакцию после введения ему прививки от коронавируса. Известно, что пострадавшего сотрудника вакцинировали препаратом, разработанным компанией Pfizer. Также известно о том, что похожая ситуация произошла с двумя врачами на Аляске. Им потребовалась медицинская помощь после вакцинирования препаратом от BioNTech и Pfizer.

Напомним, что российской вакциной "Спутник V" привились уже более 700 тысяч россиян. Все побочные эффекты отслеживаются Минздравом и Росздравнадзором.

Байден сделал прививку от коронавируса вакциной от Pfizer.

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