Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых. Об этом пишут "РИА Новости".
Он подчеркнул, что в исследовании участвовала довольно большая выборка людей старше 60 лет. Результаты, по словам Гинцбурга, оказались положительными.
Абсолютно не хуже тех, которые были получены в первой-третьей фазах.
Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи
Он сравнил нынешние результаты с теми, которые были получены во время испытаний в других возрастных группах.
Гинцбург отметил, что вакцинация пожилого населения может начаться в ближайшие дни.
Ранее Матвиенко назвала массовую вакцинацию главным способом борьбы с пандемией.
Фото: Piter.tv
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