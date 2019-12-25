Вакцинация пожилого населения может начаться в ближайшие дни.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых. Об этом пишут "РИА Новости".

Он подчеркнул, что в исследовании участвовала довольно большая выборка людей старше 60 лет. Результаты, по словам Гинцбурга, оказались положительными.

Абсолютно не хуже тех, которые были получены в первой-третьей фазах. Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Он сравнил нынешние результаты с теми, которые были получены во время испытаний в других возрастных группах.

Гинцбург отметил, что вакцинация пожилого населения может начаться в ближайшие дни.

Ранее Матвиенко назвала массовую вакцинацию главным способом борьбы с пандемией.

Фото: Piter.tv