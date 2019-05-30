Трагедия могла произойти над Ростовом-на-Дону.

В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщили представители Telegram-канала "112". Они рассказали, что трагедии едва удалось избежать в воздушном пространстве над городом Ростов-на-Дону. Пострадать могли два пассажирских лайнера. Один из них направлялся в Москву, другой - в Дубай.

Из расшифровок записей разговоров диспетчеров следует, что заметив опасное сближение они предупредили пилотов авиакомпании Emirates о конфликте эшелонов. Однако экипаж им не ответил. Они приняли крики за фоновые переговоры на линии.

Также известно, что в кабинах обоих самолетов сработали датчики сближения. В этот момент расстояние между лайнерами сократилось до 150 метров. Российские пилоты следовали указанию диспетчеров и повернули на 50 градусов вправо, а после - ускорились. Пилоты Emirates совершили отворот в сторону.

По факту столкновения самолетов в Пулково проводится проверка.