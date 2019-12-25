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По факту столкновения самолетов в Пулково проводится проверка
Сегодня, 17:13
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fvbykov

По факту столкновения самолетов в Пулково проводится проверка

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Следователи СК на транспорте осматривают место происшествия.

После инцидента с участием самолетов Airbus на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пулково в Петербурге городская транспортная прокуратура организовала проверку. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 13 июня, самолеты столкнулись во время руления по касательной. Никто не пострадал.

Следователи осматривают место происшествия, в ходе проекты будут установлены обстоятельства, причины и условия происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что на взлётной полосе в Пулково столкнулись два самолёта. На фотографиях можно рассмотреть лайнеры авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7, которые не разъехались на взлётной полосе. Один из самолетов зацепил крылом другой. В результате у второго снесло хвостовой стабилизатор.

Фото: Piter.tv

Теги: пулково, самолеты, следком, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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