В России в 2026 году изменятся правила бронирования гостиниц

Официально правила вступают в силу с 1 марта 2026 года.

С 2026 года в России изменятся правила бронирования гостиниц. Об этом заявил "РИА Новости" программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.

Согласно новым правилам, туристы смогут заселиться в отель по водительским правам. Кроме того, они получат право без потерь отменить бронирование за день до заезда. Яковлев отметил, что часть новых правил фактически уже действует в российских гостиницах. Официально правила вступают в силу с 1 марта 2026 года.

По словам Яковлева, изменения правил бронирования гостиниц давно напрашивались. Он подчеркнул, что нормативная база обновляется в этой сфере впервые с 2020 года. Информация об услугах гостиниц должна содержать данные о площади номера, а также об условиях и сроках отмены бронирования.

Ранее мы сообщали, что Роскачество ввело новые критерии оценки бытовой химии в отелях.

Фото: pxhere.com